Украина просит ООН ввести спецмиссию в Чернобыльскую зону, - Верещук
Украина требует от Совбеза ООН принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.
"В контексте ядерной безопасности, безответственные и непрофессиональные действия российских военных представляют очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев. Поэтому мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введению туда специальной миссии ООН для устранение риска повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск", - заявила она.
Верещук подчеркнула, что продолжение милитаризации зоны отчуждения и Чернобыльской АЭС представляет очень серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции.
По ее словам, такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению им Европы.
"Оккупанты игнорируют эти угрозы и продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости к атомной станции", - добавила она.
Ранее стало известно, что в зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов , зафиксирован 31 пожар, что приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха.
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