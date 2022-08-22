Украина просит ООН и Красный крест фиксировать возможное судилище над азовцами в Мариуполе
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного креста из-за возможного судилища в Мариуполе
Об этом он сказал во время национального телемарафона, передает Еспресо.
"Мы еще раз обращаемся для фиксации очередного нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны Российской Федерации, чтобы фиксация проходила как Организацией Объединенных Наций, так и Международным комитетом Красного креста", - сказал он.
Омбудсмен обратился также к российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы Россия не допустила очередного преступления россиян, однако ответа так и не получила.
- 6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанті собирают тюремные клетки.
- 11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские кафиры, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя в День Независимости Украины.
- 19 августа разведка сообщила, что в День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев.
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