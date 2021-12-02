Украина просит ЕС о дополнительной финансовой поддержке, - уполномоченный по вопросам госдолга Буца

Об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца, передает Bloomberg .



"Мы обратились с официальным запросом в Европейскую комиссию по предоставлению долгосрочной макрофинансовой программы для обеспечения стабильного финансирования в течение следующих лет", - сказал Буца.



Издание также отмечает со ссылкой на представителя Еврокомиссии, что ЕС готов и дальше поддерживать Украину в случае продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.



По данным издания, ЕС может ввести для Украины финансовую поддержку на три года, которая должна быть выполнена параллельно с программой МВФ. В ближайшие недели поддержку Украины должны обсудить чиновники ЕС и МВФ.

Напомним, ранееУкраина получила 600 млн. евро финансовой помощи от ЕС.

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