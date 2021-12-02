Украина просит ЕС о дополнительной финансовой поддержке, - уполномоченный по вопросам госдолга Буца
Украина просит ЕС предоставить новый пакет поддержки для обеспечения стабильного государственного финансирования
Об этом заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца, передает Bloomberg .
"Мы обратились с официальным запросом в Европейскую комиссию по предоставлению долгосрочной макрофинансовой программы для обеспечения стабильного финансирования в течение следующих лет", - сказал Буца.
Издание также отмечает со ссылкой на представителя Еврокомиссии, что ЕС готов и дальше поддерживать Украину в случае продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
По данным издания, ЕС может ввести для Украины финансовую поддержку на три года, которая должна быть выполнена параллельно с программой МВФ. В ближайшие недели поддержку Украины должны обсудить чиновники ЕС и МВФ.
- Напомним, ранееУкраина получила 600 млн. евро финансовой помощи от ЕС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.48
-
EUR
Покупка 30.72Продажа 31.13
- Актуальное
- Важное