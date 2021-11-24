Украина прошла пик смертности от коронавируса, - НАН

Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября – 7 декабря 2021 года ("Прогноз РГ-56") от Национальной академии наук Украины в Facebook.

Прогноз подготовила Рабочая группа математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовое учреждение – Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).

По словам исследователей, пик смертности в стране был пройден 8-12 ноября.

В НАН отмечают, что в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на спад.

В прогнозе говорится, что в последние две недели эпидемия коронавируса шла на спад по всем показателям.

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