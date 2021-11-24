Украина прошла пик смертности от коронавируса, - НАН
В Национальной академии наук Украины заявили, что пик смертности от COVID-19 уже пройден
Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября – 7 декабря 2021 года ("Прогноз РГ-56") от Национальной академии наук Украины в Facebook.
Прогноз подготовила Рабочая группа математического моделирования проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине (базовое учреждение – Институт проблем математических машин и систем НАН Украины).
По словам исследователей, пик смертности в стране был пройден 8-12 ноября.
В НАН отмечают, что в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на спад.
В прогнозе говорится, что в последние две недели эпидемия коронавируса шла на спад по всем показателям.
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