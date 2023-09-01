Украина прорвала первую линию обороны россиян, а российские хакеры атаковали планшеты военных ВСУ с информацией о боевых задачах. Акценты мировых СМИ 1 сентября

На таких темах акцентируют международные издания на утро 1 сентября.

ВСУ приблизились к первой линии обороны россиян, а британский оборонный гигант построит завод в Украине

Пробив сложную линию российской обороны вокруг южной деревни Работино, украинские войска теперь пытаются сделать следующий шаг в своем тяжелом контрнаступлении, ведя ожесточенные бои в нескольких милях дальше на восток, по словам украинских военных командующих и официальных лиц США, пишет The Times. Напряженные бои происходят на фоне недель жестоких боев, которые привели к небольшим, но значительным успехам, которые украинские войска пытаются использовать с более широкой целью – вбить клин в так называемый сухопутный мост между Россией и оккупированным Крымом, который имеет важное значение для путей российской армии.

Отмечается, что движение в сторону Вербового заметно, поскольку оно показывает, что Украина достаточно уверена в своем контроле над Работиным и считает, что ее войска могут попытаться продвинуться вперед. Американские официальные лица подтвердили, что украинские силы пробили основную линию российской обороны вокруг Работиного и вели бои вблизи Вербового. Также официальные лица США заявили, что даже такие небольшие успехи значительны, потому что они создали первый настоящий украинский импульс за несколько недель и подтолкнули свою артиллерию и ракеты поближе, чтобы нанести более глубокие удары в контролируемую Россией территорию по войскам, поставкам и транспортным сетям Москвы.

Высокопоставленный западный военный чиновник сказал, что продвижение Украины, хоть и заслуживает внимания, все еще не является большим оперативным прорывом. Но оно повышает моральный дух как для украинских войск, так и общественных настроений, а также демонстрирует реальный прогресс для Соединенных Штатов и других союзников, предоставивших Украине оружие и оборудование на миллиарды долларов.

Западные аналитики отмечают, что вокруг Вербового сходятся еще несколько оборонительных рубежей, которые могут замедлить или остановить продвижение. Сами украинские военные чиновники предупреждают, что не стоит ожидать быстрого прогресса, поскольку каждый отвоеванный очаг земли нанесет ущерб их войскам. И пока украинские войска стремятся продвигаться на юг к Азовому морю, впереди еще километры грозной российской обороны, включая мины, танковые ловушки, укрепленные окопы, бетонные ящики для таблеток и снайперские гнезда.

Как отмечает CNN, предоставленные военными свидетельства проливают свет на многочисленные вызовы, стоящие перед украинскими войсками, пытаясь прорвать плотную систему российских минных полей, противотанковых препятствий и разбросанных тоннелей в частях южной и восточной Украины. А новости о последнем прогрессе поступают на фоне сообщений о том, что США и западные союзники отметили медленный темп контрнаступления. Ранее в этом месяце издание сообщало, что США получали все больше трезвых обновлений.

Сообщается, что в последние недели Киев расширил свои подразделения в стратегический город Токмак, центр материально-технического обеспечения российских сил с железнодорожной станцией, через которую осуществляется поставки, а также расположены склады топлива и боеприпасов.

Британская оборонная компания BAE Systems создает локальную компанию в Украине и подписала соглашения с правительством, чтобы помочь увеличить поставки вооружения и оборудования, сообщает The Guardian. BAE заявила, что будет сотрудничать с Киевом, чтобы изучить потенциальных партнеров для плана производства 105-мм легких артиллерийских орудий в Украине и лучше понять требования Киева.

Как крупнейший оборонный подрядчик Великобритании, BAE изготовила большую часть оборудования, предоставленного Великобританией и другими правительствами Украине для защиты от российского вторжения. Британия является ключевым поставщиком оборонных средств для Украины и в мае стала первой страной, начавшей поставлять Киеву крылатые ракеты большой дальности.

Отмечается, что британская компания, выигравшая от увеличения расходов на оборону в результате конфликта, уже предоставляет услуги по обучению и ремонту вооруженных сил Украины. Также Украина подписала заявление о намерениях со Швецией по усилению сотрудничества в производстве и эксплуатации бронетехники семейства CV90 производства шведского подразделения BAE. Западные оборонные компании взвешивают возможности производства оружия в Украине и риски безопасности.

Атака российских хакеров на мобильные устройства военных ВСУ и предсмертное видео

Российские военные хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат, пытаясь похитить конфиденциальную информацию с поля боя, которая могла бы помочь Кремлю в войне против Украины, предупредили США и их союзники в четверг. Как пишет CNN, новые рекомендации от США и их союзников из "Пяти глаз" - Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании - подтверждают отчет Службы безопасности Украины, который обнаружил, что российские хакеры пытались проникнуть на планшеты Android, украинские военные использовали для планирования и выполнения боевых задач.

СБУ сообщила, что вредоносный код российских хакеров был разработан для похищения данных, которые посылаются с мобильных устройств солдат на спутниковую систему Starlink компании миллиардера Илона Маска. Ранее сообщалось, что спутники Starlink имеют решающее значение для связи с полем боя в Украине.

Новости показывают, что борьба за контроль над конфиденциальными военными данными в киберпространстве была ключевым фронтом в полномасштабной войне России против Украины. Непонятно, сколь успешными были попытки взлома. СБУ заявила, что заблокировала некоторые попытки взлома, но признала, что россияне захватили планшеты на поле боя и установили на них вредоносное программное обеспечение.

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Глава Вагнера Евгений Пригожин намекнул на угрозы своей безопасности на видео, которое, вероятно, было снято за несколько дней до его гибели в авиакатастрофе, пишет BBC . В коротком ролике продолжительностью менее 30 секунд Пригожин сказал: "Для тех, кто обсуждает, жив я или нет, как у меня дела – сейчас выходные, вторая половина августа 2023, я в Африке. Поэтому для людей, которые любят обсуждать мое уничтожение или моя частная жизнь, сколько я зарабатываю или что-нибудь другое – все нормально".

Так называемая ссылка на выходные, во вторую половину августа, свидетельствует о том, что ролик мог быть записан 19 или 20 августа. На видео, которое было снято в движущемся транспортном средстве, видно, что Пригожин одет в камуфляж и шапку, подобную той, которую он носил на видео, опубликованном Gray Zone 21 августа, на котором он также предположил, что находится в Африке.

Пригожин и еще девять погибли в катастрофе под Москвой 23 августа, что вызвало безумные предположения. Босса ЧВК Вагнера многие называли ходящим мертвецом после того, как он возглавил неудачный мятеж в июне, во время которого его боевики взяли под контроль российский город и двинулись в Москву. Белый дом предположил, что за его смертью могла стоять российская власть, хотя Кремль отверг какие-либо предположения о ее причастности как полной лжи.

Россия похищает и пытает украинских детей и начало учебного года под российскими атаками

Украина возбудила более 3000 уголовных дел за вероятные преступления России против детей в стране, включая десятки случаев пыток, сообщила украинская прокуратура в четверг, пишет CNN . Среди обвинений – убийства, увечья, похищение детей, принудительное перемещение, депортация, сексуальное насилие над детьми и похищение людей – заявила начальница отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора Украины Юлия Усенко. Она отметила, что эти возможные преступления часто сочетаются с пытками и незаконным лишением свободы, а органы досудебного расследования и прокуратура документируют такие преступления в более чем 3200 уголовных производствах.

Россия неоднократно отрицала эти обвинения в пытках и нарушениях прав человека. По словам Усенко, прокуратура задокументировала 75 детей, подвергшихся различным формам пыток со стороны российских военных. Отношение России к украинским детям давно находится под пристальным вниманием международного сообщества. В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам человека Марии Львовой-Беловой за вероятную схему депортации украинских детей в Россию. Российское правительство защитило эту практику, заявив, что они спасают детей, и отрицает, что депортация является принудительной. В Кремле назвали действия МУС возмутительными и неприемлемыми.

Львова-Белова и другие российские чиновники заявили в июле, что более 700 000 украинских детей были вывезены из зон конфликта в Украину в Россию с начала войны. Однако Украина утверждает, что дети были незаконно депортированы и что было вывезено гораздо меньшее количество детей – около 19 500.

Тем временем BBC рассказывает, как украинские дети возвращаются в школу под российскими атаками. Российские авиаудары будут постоянной угрозой украинским учителям, детям и родителям, поскольку 1 сентября начинается новый учебный год. По данным украинских властей, во время войны с Россией было полностью разрушено более 360 учебных заведений и более 3000 повреждено. Россия и Amnesty International обвинили Украину в создании военных баз в школах, но Киев называет эти обвинения кампанией по дезинформации и пропаганде.

Фото: Павел Кириленко

Чтобы минимизировать смертельную угрозу, многие ученики будут учиться дистанционно, и местные власти будут решать, будет ли проводиться обучение в классе или дома. Их решение зависит от ситуации с безопасностью в каждом регионе и от того, есть ли в школах бомбоубежища. Заместитель министра образования Андрей Сташков рассказал BBC, что сейчас ожидается, что примерно шестая часть украинских школ будет работать дистанционно, но это гораздо меньше, чем в прошлом. Около 80 тысяч питомцев зарегистрируются с оккупированных Россией территорий в Украине. Школьная программа также адаптируется к условиям военного времени, а изучение минной безопасности теперь станет обязательным.

Чтобы сделать курс более доступным для детей младшего возраста, в нем представлен Патрон, известный пес-миноискатель, также снимающийся в мультсериале, рассказывающий маленьким украинцам об опасности неразорвавшихся боеприпасов. Еще одна особенность учебной программы, изменившейся войной с Россией, – прошлогоднее изъятие Министерством образования Украины многих российских писателей. В целом срывы, вызванные войной, разрушительно повлияли на качество образования в Украине. Агентство ООН по делам детей ЮНИСЕФ заявляет, что украинские дети выявляют признаки повсеместной потери знаний.