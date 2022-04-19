Украина производит официальные правила, чтобы использование Starlink было доступно всем желающим, – Госспецсвязи

Об этом сообщило Госспецсвязи на своем сайте.



'"Массовое использование спутникового интернета Starlink может частично влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено", - пояснило ведомство.



Проблема связана с тем, что техника от SpaceX новейшая. Но это временное препятствие – соответствующие органы уже нарабатывают новое регулирование для такого вида спутникового интернета и уже в ближайшее время завершат эту работу, заверили в Госспецсвязи.



”"Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink, они могут быть допущены к массовому использованию”. , – говорится в сообщении.

Распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) позволило использовать такой способ связи на объектах критической инфраструктуры, ведь зависит от них работа всего государства.

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” "О каких-либо искусственных запретах и ​​ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур", - подчеркнуло ведомство.

Напомним, "Укрзалізниця" получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink.