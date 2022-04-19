Украина производит официальные правила, чтобы использование Starlink было доступно всем желающим, – Госспецсвязи
Нормирование массового использования спутникового интернета Starlink необходимо, потому что оно может влиять на работу военного оборудования
Об этом сообщило Госспецсвязи на своем сайте.
'"Массовое использование спутникового интернета Starlink может частично влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено", - пояснило ведомство.
Проблема связана с тем, что техника от SpaceX новейшая. Но это временное препятствие – соответствующие органы уже нарабатывают новое регулирование для такого вида спутникового интернета и уже в ближайшее время завершат эту работу, заверили в Госспецсвязи.
”"Для снятия этих ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink, они могут быть допущены к массовому использованию”. , – говорится в сообщении.
Распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) позволило использовать такой способ связи на объектах критической инфраструктуры, ведь зависит от них работа всего государства.
” "О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур", - подчеркнуло ведомство.
- Напомним, "Укрзалізниця" получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink.
- 7 апреля стало известно, что агентство США по международному развитию объявило о поставках правительству Украины 5 тысяч терминалов Starlink в рамках государственно-частного партнерства с американским производителем аэрокосмической техники SpaceX.
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