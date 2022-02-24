Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС "неизвестными вооруженными силами"
Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии о том, что Чернобыльскую АЭС захватили "неизвестные вооруженные силы"
Об этом сообщает пресс- служба агентства.
"Согласно своему мандату, МАГАТЭ внимательно следит за событиями в Украине, уделяя особое внимание безопасности ее атомных электростанций и других объектов, связанных с ядерной деятельностью", - заявил гендиректор агентства Рафаэль Мариано Гросси.
Отмечается, что Украина сообщила об отсутствии жертв и разрушений на промышленной площадке.
Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы работа ядерных объектов в этой зоне не испытала никакого влияния и не была нарушена.
В пресс-службе подчеркивают, что согласно решению, которое МАГАТЭ приняла в 2009 году, "любое вооруженное нападение на ядерные объекты, предназначенные для мирных целей, и угроза против них является нарушением устава ООН, международного права и устава Агентства".
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