Украина проиграла Японии в решающем матче на ЧМ по хоккею
В 5-м туре ЧМ-2023 по хоккею сборная Украины уступила команде Японии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч прошел сегодня, 29 апреля, в Таллинне. Мужская сборная Украины уступила Японии со счетом 5:3. В составе нашей команды отличились Илья Коренчук, Виталий Лялько и Алексей Ворона.
Для того чтобы выиграть ЧМ-2023 в дивизионе IB Украине необходимо было победить Японию в основное время.
В итоговой турнирной таблице наша команда заняла вторую позицию с 10 очками и осталась в этом дивизионе, японцы торжествовали с 15 баллами.
Третье место заняла команда Китая (8 очков), следом идет Эстония (5) и Нидерланды (4). Последнее место в Сербии, они набрали всего 3 пункта.
Япония в следующем сезоне сыграет в первом дивизионе.
ЧМ-2023 по хоккею
5-й тур. Дивизион IB
29 апреля
Япония – Украина 5:3
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