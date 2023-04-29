Украина проиграла Японии в решающем матче на ЧМ по хоккею

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч прошел сегодня, 29 апреля, в Таллинне. Мужская сборная Украины уступила Японии со счетом 5:3. В составе нашей команды отличились Илья Коренчук, Виталий Лялько и Алексей Ворона.

Для того чтобы выиграть ЧМ-2023 в дивизионе IB Украине необходимо было победить Японию в основное время.

В итоговой турнирной таблице наша команда заняла вторую позицию с 10 очками и осталась в этом дивизионе, японцы торжествовали с 15 баллами.

Третье место заняла команда Китая (8 очков), следом идет Эстония (5) и Нидерланды (4). Последнее место в Сербии, они набрали всего 3 пункта.

Япония в следующем сезоне сыграет в первом дивизионе.

ЧМ-2023 по хоккею

5-й тур. Дивизион IB

29 апреля

Япония – Украина 5:3