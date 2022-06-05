Украина проиграла Уэльсу и не вышла в финальную часть ЧМ-2022
Сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном матче плей-офф квалификации чемпионата мира - 2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра проходила в Кардиффе, а победитель получал путевку в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Единственный гол в матче был забит на 34-й минуте. После подачи лидера валлийцев Гарета Бейла из штрафной Андрей Ярмоленко головой срезал мяч в свои ворота.
Украина проиграла Уэльсу со счетом 0:1.
Валлийцы сыграют на чемпионате мира в группе B со сборными Англии, США и Ирана.
Следующую игру сборная Украины проведет 8 июня в Дублине, где встретится в Лиге наций с Ирландией.
Чемпионат мира-2022
Плей-офф отбора. Финал
5 июня
Уэльс – Украина 1:0
Гол : Ярмоленко, 34 (автогол)
Уэльс : Геннесси, Родон, Ампаду, Дэвис, Робертс, Аллен, Рэмси, Уильямс (Норрингтон-Дэвис, 90+3), Бейл (Уилсон, 82), Мур, Джеймс (Джонсон, 71)
Украина : Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 69), Малиновский (Шапаренко, 69), Зинченко, Ярмоленко, Яремчук (Довбык, 77), Цыганков (Мудрык, 77)
Предупреждения : Джеймс, 3, Аллен, 3 - Миколенко, 32, Мудрык, 90+4
-
1 июня в Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное