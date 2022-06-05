Украина проиграла Уэльсу и не вышла в финальную часть ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра проходила в Кардиффе, а победитель получал путевку в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Единственный гол в матче был забит на 34-й минуте. После подачи лидера валлийцев Гарета Бейла из штрафной Андрей Ярмоленко головой срезал мяч в свои ворота.

Украина проиграла Уэльсу со счетом 0:1.

Валлийцы сыграют на чемпионате мира в группе B со сборными Англии, США и Ирана.

Следующую игру сборная Украины проведет 8 июня в Дублине, где встретится в Лиге наций с Ирландией.

Чемпионат мира-2022

Плей-офф отбора. Финал

5 июня

Уэльс – Украина 1:0

Гол : Ярмоленко, 34 (автогол)

Уэльс : Геннесси, Родон, Ампаду, Дэвис, Робертс, Аллен, Рэмси, Уильямс (Норрингтон-Дэвис, 90+3), Бейл (Уилсон, 82), Мур, Джеймс (Джонсон, 71)

Украина : Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук, 69), Малиновский (Шапаренко, 69), Зинченко, Ярмоленко, Яремчук (Довбык, 77), Цыганков (Мудрык, 77)

Предупреждения : Джеймс, 3, Аллен, 3 - Миколенко, 32, Мудрык, 90+4

1 июня в Глазго в полуфинальном матче плей-офф отбора ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию – 3:1.

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