Украина проиграла Сербии в стартовом матче ЧМ по волейболу
Вечером, 27 августа, мужская сборная Украины проиграла Сербии и неудачно стартовала на чемпионате мира по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина уступила Сербии в трех партиях со счетами 26:28, 21:25 и 20:25. Для нашей мужской сборной это был первый матч на ЧМ за 24 года.
На ЧМ-2022 соревнуются 24 команды, которые разделены на 6 групп. В 1/8 выйдут первые и вторые места каждого квартета, а также четверка лучших коллективов, занявших третьи места.
Украина соревнуется в группе А. Кроме сербов среди соперников украинцев – Тунис и Пуэрто-Рико. В первом поединке африканцы обыграли американцев.
Чемпионат мира-2022 должен был пройти в России. Турнир перенесли в Польшу (Катовице, Гливице) и Словению (Любляна).
Чемпионат мира-2022
Групповой этап. Группа А
27 августа
Украина - Сербия - 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)
Украина : Полуян, Дрозд, Шевченко, Плотницкий, Брова, Остапенко, Семенюк, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Канаев, Кисилюк, Синица.
- 14 апреля стало известно, что на ЧМ-2022 по волейболу Украина заменит Россию.
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