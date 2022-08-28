Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина уступила Сербии в трех партиях со счетами 26:28, 21:25 и 20:25. Для нашей мужской сборной это был первый матч на ЧМ за 24 года.

На ЧМ-2022 соревнуются 24 команды, которые разделены на 6 групп. В 1/8 выйдут первые и вторые места каждого квартета, а также четверка лучших коллективов, занявших третьи места.

Украина соревнуется в группе А. Кроме сербов среди соперников украинцев – Тунис и Пуэрто-Рико. В первом поединке африканцы обыграли американцев.

Чемпионат мира-2022 должен был пройти в России. Турнир перенесли в Польшу (Катовице, Гливице) и Словению (Любляна).

Чемпионат мира-2022

Групповой этап. Группа А

27 августа

Украина - Сербия - 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Украина : Полуян, Дрозд, Шевченко, Плотницкий, Брова, Остапенко, Семенюк, Фомин, Тупчий, Ковалев, Щитков, Канаев, Кисилюк, Синица.

14 апреля стало известно, что на ЧМ-2022 по волейболу Украина заменит Россию.

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