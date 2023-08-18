Об этом сообщает Еспресо.TV.

В пятницу, 18 августа, в Генте (Бельгия) Украина уступила Сербии со счетом 0:3. Следующий матч украинки сыграют 19 августа против Венгрии.

Также соперницами наших волейболисток по группе A являются Бельгия, Польша и Словения. В следующий раунд ЧЕ выйдут четыре лучшие команды из группы.

ЧЕ-2023 по волейболу

Женщины

Группа A. 1-й тур

Гент, Бельгия

Сербия – Украина 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)