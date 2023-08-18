Украина проиграла Сербии на старте ЧЕ по волейболу
Женская сборная Украины уступила Сербии в первом матче чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В пятницу, 18 августа, в Генте (Бельгия) Украина уступила Сербии со счетом 0:3. Следующий матч украинки сыграют 19 августа против Венгрии.
Также соперницами наших волейболисток по группе A являются Бельгия, Польша и Словения. В следующий раунд ЧЕ выйдут четыре лучшие команды из группы.
ЧЕ-2023 по волейболу
Женщины
Группа A. 1-й тур
Гент, Бельгия
Сербия – Украина 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное