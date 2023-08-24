Украина проиграла Польше в заключительном матче группового раунда ЧЕ по волейболу
Женская сборная Украины уступила Польше в последнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четверг, 24 августа, в Генте (Бельгия) Украина уступила в 5-м туре группового раунда Польше со счетом 1:3. Наши волейболистки с 9 очками остались на третьей позиции в группе A. Они еще раньше гарантировали себе выход в 1/8 финала, где 27 августа встретится с Чехией или Германией.
Возглавляет турнирную таблицу группы А Сербия (12 пунктов), второй идет Польша (12), вслед за украинками расположились Бельгия (6), Словения (3) и Венгрия (0). В плей-офф выходят четыре лучших команды.
Украинки начали выступления на ЧЕ с поражения от Сербии (0:3), а затем одержали победу над Венгрией (3:0), Бельгией (3:0) и Словенией (3:1).
ЧЕ-2023 по волейболу
Женщины
Группа A. 5-й тур
24 августа
Польша – Украина 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17)
- 23 августа сборная Украины обыграла Словению и досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
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