Украина проиграла Польше в заключительном матче группового раунда ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четверг, 24 августа, в Генте (Бельгия) Украина уступила в 5-м туре группового раунда Польше со счетом 1:3. Наши волейболистки с 9 очками остались на третьей позиции в группе A. Они еще раньше гарантировали себе выход в 1/8 финала, где 27 августа встретится с Чехией или Германией.

Возглавляет турнирную таблицу группы А Сербия (12 пунктов), второй идет Польша (12), вслед за украинками расположились Бельгия (6), Словения (3) и Венгрия (0). В плей-офф выходят четыре лучших команды.

Украинки начали выступления на ЧЕ с поражения от Сербии (0:3), а затем одержали победу над Венгрией (3:0), Бельгией (3:0) и Словенией (3:1).

ЧЕ-2023 по волейболу

Женщины

Группа A. 5-й тур

24 августа

Польша – Украина 3:1 (25:17, 22:25, 25:17, 25:17)