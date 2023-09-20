Украина проиграла Польше в отборе на ЧМ по футзалу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением сборной Украины со счетом 2:3. Хотя наша команда и вела 2:0 благодаря голам Игоря Корсуна и Александра Педяша, однако не удержала преимущество и пропустила 3 мяча.

Это был второй матч нашей команды в квалификации ЧМ-2024 по футзалу. Ранее сборная Украины разгромила Бельгию 10:2.

В турнирной таблице группы B Польша и Украина имеют по 3 балла и делят 2-3 место. Лидирует Сербия, пока не сыгравшая второй матч, но победившая в первом. Бельгия – последняя.

ЧМ-2024

Квалификация. 2-й тур. Мужчины

20 сентября

Украина – Польша 2:3