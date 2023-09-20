Украина проиграла Польше в отборе на ЧМ по футзалу
Во 2-м туре отборочного раунда ЧМ по футзалу сборная Украины уступила Польше
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением сборной Украины со счетом 2:3. Хотя наша команда и вела 2:0 благодаря голам Игоря Корсуна и Александра Педяша, однако не удержала преимущество и пропустила 3 мяча.
Это был второй матч нашей команды в квалификации ЧМ-2024 по футзалу. Ранее сборная Украины разгромила Бельгию 10:2.
В турнирной таблице группы B Польша и Украина имеют по 3 балла и делят 2-3 место. Лидирует Сербия, пока не сыгравшая второй матч, но победившая в первом. Бельгия – последняя.
ЧМ-2024
Квалификация. 2-й тур. Мужчины
20 сентября
Украина – Польша 2:3
- В воскресенье, 19 марта, женская сборная Украины уступила Испании в финале чемпионата Европы по футзалу.
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