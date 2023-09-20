Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Украина проиграла Польше в отборе на ЧМ по футзалу

Украина проиграла Польше в отборе на ЧМ по футзалу

20 сентября, 2023 среда
20:44
Спорт

Во 2-м туре отборочного раунда ЧМ по футзалу сборная Украины уступила Польше

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением сборной Украины со счетом 2:3. Хотя наша команда и вела 2:0 благодаря голам Игоря Корсуна и Александра Педяша, однако не удержала преимущество и пропустила 3 мяча.

Это был второй матч нашей команды в квалификации ЧМ-2024 по футзалу. Ранее сборная Украины разгромила Бельгию 10:2.

В турнирной таблице группы B Польша и Украина имеют по 3 балла и делят 2-3 место. Лидирует Сербия, пока не сыгравшая второй матч, но победившая в первом. Бельгия – последняя.

ЧМ-2024

Квалификация. 2-й тур. Мужчины

20 сентября

Украина – Польша 2:3

  • В воскресенье, 19 марта, женская сборная Украины уступила Испании в финале чемпионата Европы по футзалу.
Сборная Украины
Читайте также:
Чехія
19 сентября, 2023 вторник
ПВО, танки, боеприпасы: Чехия при поддержке Дании и Нидерландов предоставит Украине новое оружие
Верховна Рада
18 сентября, 2023 понедельник
Вместо ограничений по возрасту: зарегистрирован законопроект с другим условием отсрочки от мобилизации для соискателей второго образования
"Шахтар", Ліга чемпіонів
20 сентября, 2023 среда
Лига чемпионов: как выглядит таблица группы "Шахтера" после поражения в матче с "Порту"
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.71
    Покупка 37.71
    Продажа 38.49
  • EUR
    Покупка 40.53
    Продажа 41.5
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
20 сентября
21:43
"Реал" в компенсированное время дожал "Унион" в Лиге чемпионов
21:41
Эксклюзив
Из-за кризиса с Польшей у Украины могут быть проблемы на переговорах по вступлению в ЕС, - нардеп Наливайченко
21:18
Лавров на Совбезе ООН упомянул о территориальных претензиях к Франции и Великобритании
21:05
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
"Зерновой кризис" не должен затмить отношения между Украиной и Польшей. Колонка Сергея Згурца
21:01
Минобороны РФ заявило о гибели своих "миротворцев" в Нагорном Карабахе
20:43
Обновлено
"Суверенитет Азербайджана восстановлен": Алиев заявил о "выполнении всех задач" в Карабахе
20:14
Рамзан Кадыров
В Telegram Кадырова появилось видео с ним, снятое якобы 20 сентября
20:11
На Днепропетровщине из-за российского обстрела без электричества осталась тысяча семей
20:00
РФ заочно приговорила украинского журналиста Муждабаева к 6 годам заключения
20:00
Обзор
Победные новости 574-го дня войны: взрывы под Москвой, в оккупированном Крыму ракетная атака по местам дислокации российской техники
19:39
Дания планирует выкупить нерабочий оружейный завод, чтобы увеличить производство боеприпасов для Украины
19:29
Реформирование ООН и право вето: главное из выступления Зеленского на Совбезе ООН
19:23
По сети распространяют фейковое видео, на котором Зеленскому в Праге якобы свистят и кричат "Ганьба!"
19:22
Минэкономики: украинские аграрии используют уже 120 тыс. га разминированных земель. Это треть от плана
19:04
ВАКС
ВАКС избрал меру пресечения нардепу-"слуге" Марченко, которая выбросила взятку за забор
18:56
ВСУ уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", - Генштаб
18:44
Обновлено
Польша вызвала посла Украины из-за заявления Зеленского в ООН. В МИД раскрыли результаты встречи
18:36
Тренер, выгнавший Малиновского из "Марселя", покинул клуб
18:22
Молдова заявила о готовности вступить в ЕС без оккупированного Приднестровья
18:14
Обновлено
ВСУ подтвердили поражение командного пункта Черноморского флота РФ под Севастополем
18:06
Рамзан Кадыров
"Пока жив, дон": украинская разведка не подтверждает смерть Кадырова
17:59
"Заря" - "Гент": букмекеры обесценили шансы украинцев в стартовом матче Лиги конференций
17:55
Оккупанты обещают увеличенные выплаты за опекунство над украинскими детьми на ВОТ, - Центр нацсопротивления
17:48
БТР, ракеты, пусковые установки: Испания объявила о новом пакете помощи Украине
17:23
Во Всеукраинском аграрном совете назвали вероятные убытки Украины в случае продления зернового эмбарго
17:22
Эксклюзив
ВМС ВСУ: Оккупанты держат в море 6 кораблей, среди них 1 ракетоноситель
17:16
Свет
В ДТЭК спрогнозировали ситуацию с электричеством зимой и назвали факторы влияния
17:13
В СБУ подали заявление на главу Госаудитслужбы об уничтожении обороноспособности Украины
17:11
Россия обстреляла Херсонщину: госпитализирована 19-летняя девушка
17:04
OPINION
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
16:56
Месси передал свою футболку из сборной Аргентины для фонда United24, - Кривцов
16:32
Теперь заказать групповые билеты в Укрзализныце можно онлайн
16:27
Министр соцполитики назвала часть украинцев зависимыми от соцвыплат и заявила о нецелесообразности увеличения льгот
16:16
Беспилотник РФ атаковал автомашину шведских журналистов на Запорожье, МИД Украины отреагировало
16:14
РФ свозит студентов-педагогов на ТОТ для "работы" с украинскими детьми, - ЦНС
16:05
"Жадан и Собаки" выпустили клип на новую песню "Рогань"
15:54
Союзники поддержали в Международном суде ООН иск Украины по геноциду
15:54
SpaceX Falcon
SpaceX вывела на орбиту еще 22 интернет-спутника Starlink
15:53
НАЗК внесло немецких производителей станков SPINNER и DMG MORI в список спонсоров войны
15:28
Вблизи станции Вернадского родился первый в этом году тюлень
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV