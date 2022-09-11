Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина и Польша встречались в 1/8 финала Евробаскета-2022 в Берлине. Игра завершилась победой Польши со счётом 94:86. самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Вячеслав Бобров, набравший 15 очков. Польше больше всего принес Эй Джей Слотер – 25 пунктов.

В четвертьфинале Польша 14 сентября в Берлине встретится с действующими чемпионами Европы по Словении.

На групповом раунде сборная Украины победила Великобританию (90:61), Эстонию (74:73), Италию (84:73) и уступила Греции (79:99) и Хорватии (85:90).

Евробаскет-2022

1/8 финала

11 сентября

Берлин, Германия

Украина – Польша 86:94

5 сентября сборная Украины победила Италию в 3 туре ЧЕ и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb