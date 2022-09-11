Украина проиграла Польше в 1/8 финала Евробаскета-2022
В воскресенье, 11 сентября, мужская сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина и Польша встречались в 1/8 финала Евробаскета-2022 в Берлине. Игра завершилась победой Польши со счётом 94:86. самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Вячеслав Бобров, набравший 15 очков. Польше больше всего принес Эй Джей Слотер – 25 пунктов.
В четвертьфинале Польша 14 сентября в Берлине встретится с действующими чемпионами Европы по Словении.
На групповом раунде сборная Украины победила Великобританию (90:61), Эстонию (74:73), Италию (84:73) и уступила Греции (79:99) и Хорватии (85:90).
Евробаскет-2022
1/8 финала
11 сентября
Берлин, Германия
Украина – Польша 86:94
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5 сентября сборная Украины победила Италию в 3 туре ЧЕ и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.
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