Украина проиграла Польше в 1/8 финала ЧЕ по волейболу
Женская сборная Украины уступила в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу Польше
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Пловдиве (Болгария) Украина проиграла Польше в первом раунде плей-офф со счетом 1:3. Украинки выиграли первую партию, однако уступили в следующих трех сетах.
Женская сборная Украины сыграла в плей-офф ЧЕ после 20-летнего перерыва.
Польша в четвертьфинале встретится с Турцией.
Чемпионат Европы по волейболу
женщины
1/8 финала
29 августа
Украина - Польша 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 25:17)
- Напомним, 24 августа женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.88
- Актуальное
- Важное