Украина проиграла Польше в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Пловдиве (Болгария) Украина проиграла Польше в первом раунде плей-офф со счетом 1:3. Украинки выиграли первую партию, однако уступили в следующих трех сетах.

Женская сборная Украины сыграла в плей-офф ЧЕ после 20-летнего перерыва.

Польша в четвертьфинале встретится с Турцией.

Чемпионат Европы по волейболу

женщины

1/8 финала

29 августа

Украина - Польша 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 25:17)

Напомним, 24 августа женская сборная Украины досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb