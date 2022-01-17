Украина проиграла Хорватии и с тремя поражениями покинула ЧЕ по гандболу
Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Хорватии в 3-м туре группового раунда чемпионата Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Сегеде (Венгрия) Украина проиграла Хорватии со счетом 25:38. Наша команда уступила соперникам в обоих таймах.
Это поражение стало для нашей команды третьим подряд на турнире. В стартовой игре украинские гандболисты уступили сербам - 23:31, а во втором туре оказались слабее Хорватии (23:36).
Украина не набрала очков и заняла в группе C четвертое место. Франция лидирует с 4 пунктами, у Сербии 2 балла - у этих команд еще матч в запасе. Хорватия набрала первые два очка.
В следующий раунд выйдут две лучшие команды из группы.
Для Украины ЧЕ по гандболу закончился.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой раунд, 3-й тур
Группа C
15 января
Украина – Хорватия 25:38
- Напомним, 13 января в 1-м туре группового этапа ЧЕ по гандболу сборная Украины проиграла Сербии .
- 15 января мужская сборная Украины проиграла Франции во 2-м туре.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.38
- Актуальное
- Важное