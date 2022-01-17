Украина проиграла Хорватии и с тремя поражениями покинула ЧЕ по гандболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Сегеде (Венгрия) Украина проиграла Хорватии со счетом 25:38. Наша команда уступила соперникам в обоих таймах.

Это поражение стало для нашей команды третьим подряд на турнире. В стартовой игре украинские гандболисты уступили сербам - 23:31, а во втором туре оказались слабее Хорватии (23:36).

Украина не набрала очков и заняла в группе C четвертое место. Франция лидирует с 4 пунктами, у Сербии 2 балла - у этих команд еще матч в запасе. Хорватия набрала первые два очка.

В следующий раунд выйдут две лучшие команды из группы.

Для Украины ЧЕ по гандболу закончился.



Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой раунд, 3-й тур

Группа C

15 января

Украина – Хорватия 25:38