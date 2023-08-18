Украина проиграла Хорватии и не попала на баскетбольный турнир Олимпиады-2024
Мужская сборная Украины уступила Хорватии в полуфинале предварительного квалификационного раунда Олимпиады-2024
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В пятницу, 18 августа, в Стамбуле в полуфинале Украина уступила Хорватии со счетом 70:85. Таким образом, наша команда потеряла шансы на выход на Олимпиаду-2024.
На предыдущем отборочном турнире Игр в Париже украинцы в группе победили в овертайме Болгарию (80:71), одолели Исландию (82:69) и уступили Турции (72:85).
Мужская сборная Украины никогда раньше не выступала на Олимпийских играх.
Хорватия в финале этого ранда квалификации 20 августа сыграет с Турцией.
Квалификация Олимпиады-2024
Баскетбол. Мужчины
Предыдущий раунд. 1/2 финала
Хорватия – Украина 85:70
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