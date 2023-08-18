Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В пятницу, 18 августа, в Стамбуле в полуфинале Украина уступила Хорватии со счетом 70:85. Таким образом, наша команда потеряла шансы на выход на Олимпиаду-2024.

На предыдущем отборочном турнире Игр в Париже украинцы в группе победили в овертайме Болгарию (80:71), одолели Исландию (82:69) и уступили Турции (72:85).

Мужская сборная Украины никогда раньше не выступала на Олимпийских играх.

Хорватия в финале этого ранда квалификации 20 августа сыграет с Турцией.

Квалификация Олимпиады-2024

Баскетбол. Мужчины

Предыдущий раунд. 1/2 финала

Хорватия – Украина 85:70