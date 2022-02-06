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Украина проиграла Испании в матче за бронзу Евро-2022 по футзалу

6 февраля, 2022 воскресенье
17:01
Спорт

В матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня в Амстердаме (Нидерланды) сборная Украины встречалась с Испанией в матче за третье место ЧЕ-2022.

Сборная Украины ушла на перерыв, уступая в счете. На голы Мигеля Мельядо и Франсиско Солано они ответили точным ударом Игоря Чернявского.

Во втором тайме за Испанию забили установивший окончательный счет Бойис и Адольфо.

Украина проиграла Испании 1:4 и финишировала на Евро-2022 на четвертом месте. Наши футзалисты попали в четверку сильнейших команд Европы впервые за 17 лет.

Евро-2022

Матч за 3-е место

6 февраля

Испания – Украина 4:1

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сборная Испании
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