Украина проиграла Испании в матче за бронзу Евро-2022 по футзалу
В матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня в Амстердаме (Нидерланды) сборная Украины встречалась с Испанией в матче за третье место ЧЕ-2022.
Сборная Украины ушла на перерыв, уступая в счете. На голы Мигеля Мельядо и Франсиско Солано они ответили точным ударом Игоря Чернявского.
Во втором тайме за Испанию забили установивший окончательный счет Бойис и Адольфо.
Украина проиграла Испании 1:4 и финишировала на Евро-2022 на четвертом месте. Наши футзалисты попали в четверку сильнейших команд Европы впервые за 17 лет.
Евро-2022
Матч за 3-е место
6 февраля
Испания – Украина 4:1
- Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.
- 5 февраля РФС пожаловался в УЕФА из-за поведения украинских болельщиков, которые спели во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу между Украиной и Россией свой хит о Владимире Путине .
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