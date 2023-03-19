Украина проиграла Испании в финале женского Евро-2023 по футзалу
В воскресенье, 19 марта, женская сборная Украины уступила в финале чемпионата Европы по футзалу Испании
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Решающий матч Евро-2023 проходил в венгерском Дебрецене. Фаворитом в финале считалась сборная Испании, защищавшая чемпионский титул и выигравшая первый в истории Евро, состоявшийся в 2019 году. Украинки раньше в финале ЧЕ не играли.
В итоге чуда не произошло — Украина проиграла Испании со счетом 1:5 и завоевала серебро Евро-2023. Единственный гол в составе украинок на 36-й минуте забила Анна Шульга.
Испанки стали чемпионками Европы в третий раз подряд.
Футзал
Евро-2023
Женщины. Финал
Дебрецен, Венгрия
Испания – Украина 5:1
-
17 марта в полуфинале чемпионата Европы по футзалу женская сборная Украины победила Венгрию .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное