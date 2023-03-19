Украина проиграла Испании в финале женского Евро-2023 по футзалу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Решающий матч Евро-2023 проходил в венгерском Дебрецене. Фаворитом в финале считалась сборная Испании, защищавшая чемпионский титул и выигравшая первый в истории Евро, состоявшийся в 2019 году. Украинки раньше в финале ЧЕ не играли.

В итоге чуда не произошло — Украина проиграла Испании со счетом 1:5 и завоевала серебро Евро-2023. Единственный гол в составе украинок на 36-й минуте забила Анна Шульга.

Испанки стали чемпионками Европы в третий раз подряд.

Футзал

Евро-2023

Женщины. Финал

Дебрецен, Венгрия

Испания – Украина 5:1