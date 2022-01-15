Украина проиграла Франции на ЧЕ по гандболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Сегеде (Венгрия) Украина проиграла Франции со счетом 23:36.

Это поражение стало для нашей команды вторым подряд на турнире. В стартовой игре украинские гандболисты уступили сербам – 23:31.

Украина не набрала ни одного очка и занимает в группе C четвертое место. Франция лидирует с 4 пунктами, у Сербии 2 балла, Хорватия также не набрала очков.

В заключительном туре группового раунда, 17 января, Украина встретится с Хорватией. В следующий раунд выйдут две лучшие команды из группы.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой раунд, 2-й тур

Группа C

15 января

Франция – Украина 36:23