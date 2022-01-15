Украина проиграла Франции на ЧЕ по гандболу
Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Франции во 2-м туре группового раунда чемпионата Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Сегеде (Венгрия) Украина проиграла Франции со счетом 23:36.
Это поражение стало для нашей команды вторым подряд на турнире. В стартовой игре украинские гандболисты уступили сербам – 23:31.
Украина не набрала ни одного очка и занимает в группе C четвертое место. Франция лидирует с 4 пунктами, у Сербии 2 балла, Хорватия также не набрала очков.
В заключительном туре группового раунда, 17 января, Украина встретится с Хорватией. В следующий раунд выйдут две лучшие команды из группы.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой раунд, 2-й тур
Группа C
15 января
Франция – Украина 36:23
- Напомним, 13 января в 1-м туре группового этапа ЧЕ по гандболу сборная Украины проиграла Сербии .
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