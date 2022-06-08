Украина проиграла Франции и вылетела из ЧЕ по мини футболу
В 1/8 финала ЧЕ по мини футболу сборная Украины проиграла Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением Украины со счётом 0:1. Украинцы уступили Франции в конце второго тайма и вылетели из турнира.
Вечером 7 июня сборная Украины по мини футболу провела завершающий матч группового этапа чемпионата Европы. В Словакии наша команда сыграла вничью с португальцами – 2:2.
В прошлых матчах украинская сборная победила Венгрию (2:0) и разгромила Турцию (6:1). Эти результаты позволили Украине выйти в 1/8 финала.
В плей-офф выходят первые два места групп и 4 лучшие команды, занявшие третье место. В результате украинцы выиграли в своем квартете, а в 1/8 финала им и пришлось встретиться с Францией.
Прошлый чемпионат Европы по мини-футболу проходил в Киеве в 2018 году. Тогда Украина выиграла группу, но уступила четвертьфинал Англии.
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