Украина проиграла битву, а не войну против "Северного потока-2", - Витренко

Об этом Витренко заявил в интервью Радио Свобода .

По его словам, Украина продолжает работать над тем, чтобы "Северный поток-2", даже после завершения его строительства, не заработал.

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша война против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна, это скорее всего, так выглядит, это непосредственное строительство "Северного потока-2", он будет достроен. На увы, это строительство было возобновлено в январе этого года. И соответственно опять же, к сожалению, это строительство в ближайшее время будет закончено", - сказал Витренко.

Он подчеркнул, что сейчас украинская сторона борется за то, чтобы этот газопровод не заработал.

"Для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел", - отметил Витренко.

Глава правления НАК "Нафтогаз" добавил, что Киев работает над тем, чтобы газопровод ни был сертифицирован. Для этого необходимо доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом России Владимиром Путиным, ведь европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать добычу и транспортировку газа.

"Это записано даже в этом совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и в отношении буквы закона, и по духу закона", - пояснил Витренко.