Украина проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборные Украины и Англии встречались в Риме на "Стадио Олимпико". Несмотря на то, что итальянские власти, из-за карантина, запретили болельщикам из Украины посещать матч, наша национальная команда получила мощную поддержку. Трибуны заполнили представители диаспоры и украинцы, которые работают в Италии.

Для команды Андрея Шевченко неприятности начались еще перед матчем - из-за мышечных перегрузок в заявку на игру не попал полузащитник Руслан Малиновский.

Неудачно украинцы начали и саму встречу, пропустили уже на 4-й минуте. Рахим Стерлинг передачей вразрез вывел на ударную позицию Гарри Кейна, который с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

На 35-й минуте сборная Украины потеряла центрального защитника Сергея Кривцова, которого Андрей Шевченко сменил на атакующего полузащитника Виктора Цыганкова.

Неудачно украинцы начали и второй тайм. На 46-й минуте Англия заработала штрафной, Люк Шоу подал в штрафную, а Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота.

Не успели украинцы оправиться, как англичане забили на 50-й минуте в третий раз. Шоу навесил с левого фланга, а Кейн вплотную точно пробил головой.

Избиение продолжилось на 63-й минуте - после подачи углового четвертый гол в наши ворота забил Джордан Хендерсон.

Англия победила Украину 4:0.

В полуфинале сборная Англии встретится 7 июля в Лондоне с Данией. 6 июля, также на "Уэмбли", первого финалиста определят Италия и Испания.

Евро-2020

Четвертьфинал

3 июля

Украина - Англия 0:4

Голы: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63

Украина: Бущан, Миколенко, Кривцов (Цыганков, 36), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Шапаренко, Матвиенко, Яремчук

Англия: Пикфорд, Магуайр, Уокер, Стоунз, Шоу (Триппье, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлинг (Решфорд, 65), Кейн (Кэлверт-Льюин, 73)

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