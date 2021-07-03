Украина проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020
Сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборные Украины и Англии встречались в Риме на "Стадио Олимпико". Несмотря на то, что итальянские власти, из-за карантина, запретили болельщикам из Украины посещать матч, наша национальная команда получила мощную поддержку. Трибуны заполнили представители диаспоры и украинцы, которые работают в Италии.
Для команды Андрея Шевченко неприятности начались еще перед матчем - из-за мышечных перегрузок в заявку на игру не попал полузащитник Руслан Малиновский.
Неудачно украинцы начали и саму встречу, пропустили уже на 4-й минуте. Рахим Стерлинг передачей вразрез вывел на ударную позицию Гарри Кейна, который с близкого расстояния переправил мяч в сетку.
На 35-й минуте сборная Украины потеряла центрального защитника Сергея Кривцова, которого Андрей Шевченко сменил на атакующего полузащитника Виктора Цыганкова.
Неудачно украинцы начали и второй тайм. На 46-й минуте Англия заработала штрафной, Люк Шоу подал в штрафную, а Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота.
Не успели украинцы оправиться, как англичане забили на 50-й минуте в третий раз. Шоу навесил с левого фланга, а Кейн вплотную точно пробил головой.
Избиение продолжилось на 63-й минуте - после подачи углового четвертый гол в наши ворота забил Джордан Хендерсон.
Англия победила Украину 4:0.
В полуфинале сборная Англии встретится 7 июля в Лондоне с Данией. 6 июля, также на "Уэмбли", первого финалиста определят Италия и Испания.
Евро-2020
Четвертьфинал
3 июля
Украина - Англия 0:4
Голы: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63
Украина: Бущан, Миколенко, Кривцов (Цыганков, 36), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Ярмоленко, Шапаренко, Матвиенко, Яремчук
Англия: Пикфорд, Магуайр, Уокер, Стоунз, Шоу (Триппье, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлинг (Решфорд, 65), Кейн (Кэлверт-Льюин, 73)
- Напомним, 2 июля в четвертьфинале Евро-2020 сборная Испании по пенальти победила Швейцарию.
- В другом матче 1/4 финала Евро-2020 сборная Италии одолела Бельгию.
- 3 июля Дания победила Чехию и также вышла в полуфинал чемпионата Европы.
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