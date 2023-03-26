Украина проиграла Англии на старте отбора Евро-2024

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Сборная Украины начала квалификацию Евро-2024 матчем в Лондоне. Для сборной Англии это была вторая игра отбора. В первой она 23 марта одолела в Неаполе другого фаворита группы C – Италию – 2:1.

Англия уверенно начала встречу против Украины, захватила инициативу и забила два гола еще в первом тайме. На 37-й минуте Букайо Сака подал с правого фланга из-под Михаила Мудрика, Гарри Кейн сыграл на опережение в борьбе с Александром Караваевым и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Через 3 минуты преимущество англичан увеличил Сака, который из-за пределов штрафной эффектно закрутил мяч в девятку.

Англия победила Украину 2:0, набрала 6 очков и вышла на "чистое" первое место в турнирной таблице. Второй с 3 пунктами идет Северная Македония. У Украины, Мальты и Италии пока нет ни одного балла. Итальянцы сегодня в 21:45 встретятся на выезде с мальтийцами.

Следующий матч квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет 16 июня в гостях против Северной Македонии.

Евро-2024

Квалификация

2-й тур. Группа С

26 марта

Англия – Украина 2:0

Голы: Кейн, 37, Сака, 40

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилвелл, Райс, Гендерсон, Беллингем (Галлахер 85), Сака, Кейн (Тони 81), Мэддисон (Грилиш 85).

Украина: Трубин, Караваев (Буяльский 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь 61), Степаненко (Коноплянка 90), Судаков, Зинченко, Малиновский, Яремчук (Довбык 74), Мудрик (Цыганков 61).

Предупреждение: Малиновский 69