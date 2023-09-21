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Украина продолжит транзит российского газа только ради Европы, - Нафтогаз

21 сентября, 2023 четверг
09:37
Экономика Газпром

НАК "Нафтогаз Украины" не планирует продлевать контракт на транзит газа из России по истечении срока его действия в конце 2024 года. Однако, возможно, придется учитывать потребности Европы в поставках голубого топлива

Об этом рассказал глава Нафтогаза Алексей Чернышев в интервью энергетическому консалтинговому агентству ICIS .

"Мы не стремимся продлить этот контракт, и это четкое заявление, поскольку мы не стремимся его продолжать прямо сейчас, пока Украина находится в состоянии войны с Россией. Мы обслуживаем этот транзит только как услугу нашим партнерам из ЕС, чтобы не лишить их основных потребностей в газе зимой", - сказал он.

Чернышев отметил, что Нафтогаз как организатор транзита не выигрывает от текущих договоренностей, поскольку Россия транспортирует гораздо меньше, чем она должна производить по своим контрактным обязательствам.

Однако он добавил, что если европейские компании потребуют продолжения транзита, несмотря на то, что ЕС установил дату прекращения российского газа до 2027 года, Нафтогаз попросит найти решение, включая текущий отказ Газпрома платить за договорные условия.

Что известно о российском газе в Европе

В декабре 2019 был заключен контракт на транзит российского газа через Украину до 2024 года. Согласно этому контракту, Газпром обязался поставлять не менее 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров газа ежегодно с 2021 по 2024 год с помощью украинской газотранспортной системы. Это дало бы Украине $7 млрд. доходов от транзита.

Напомним, в преддверии зимы 2022 года Россия начала газовый шантаж Европы. В ЕС нашли альтернативные пути снабжения и спокойно перезимовали. В начале 2023 транзит российского газа через территорию Украины упал : снижение на 16% связывают с мягкой погодой в Европе и наличием альтернативных источников.

Также сообщалось, что по итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего в результате вступления в силу санкций стран G7 по нефти и нефтепродуктам из РФ.

14 апреля министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил , что страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного нефтяного газа из РФ в страны Балтии, который в прошлом году увеличился более чем вдвое.

8 августа стало известно, что Европейский Союз в течение года после начала полномасштабного вторжения смог сократить поставки российского газа по трубопроводам с 50% до 8%.

16 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что по истечении срока действия контракта на транзит газа в Россию Украина не будет вести переговоры о его продлении.

14 сентября Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала сократить экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ), вплоть до полного его отказа.

Мир
Украина
Россия
ЕС
газ
Европа
Нафтогаз
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