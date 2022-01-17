Украина продолжит переговоры с Германией по поставке вооружения, - Кулеба

Об этом он сообщил на совместной с Анналеной Бербок пресс-конференции, передает Укринформ .



"Сегодня мы обсудили с министром вопросы поставок вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но прежде всего нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек и чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прилагаем для достижения результата в нормандском формате дали свой результат", - отметил министр.



Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина знает, где и какое оружие может получить, а также как ее использовать исключительно для защиты собственной территории.



"Мы над этим ежедневно работаем и имеем очень неплохие результаты. Наш диалог с Германией по этому вопросу тоже продолжится", - добавил глава МИД Украины.

Напомним, 13 декабря издание Bild сообщило, что Меркель с мая блокировала поставки оружия в Украину через НАТО.

Минобороны Украины обвинило Германию в блокировании поставок оружия НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с новоназначенным федеральным министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.

По словам Кулебы, Украина ведет переговоры с Германией по возобновлению закупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

14 декабря Зеленский отреагировал на информацию о блокировании Германией поставок оружия Украине.

Позже посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил , что с приходом нового немецкого правительства позиция по поставкам вооружения Украине осталась отрицательной.

Украина попросила у Германии оборонное вооружение.

Посол Украины призвал Германию срочно помочь Киеву с оружием.

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