Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после 31 августа

Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко в комментарии "Укринформа".

Николенко отметил, что вопросы рисков в сфере безопасности в захваченном талибами Афганистане продолжают расти.

"За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь", - сказал Николенко.

Представитель МИДа сообщил, что, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, возможности использования других аэропортов или наземных маршрутов.



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"Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях", - заверил он.

В то же время Николенко отметил, что любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и для тех, кто хочет им в этом помочь.



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"Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", - добавил представитель МИДа.

Николенко напомнил, что Украина уже организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек, и отметил, что это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане.