Украина продолжит эвакуацию из Афганистана после 31 августа
В МИДе заявили о новой волне запросов украинских граждан об эвакуации из Афганистана
Об этом заявил пресс-секретарь МИДа Олег Николенко в комментарии "Укринформа".
Николенко отметил, что вопросы рисков в сфере безопасности в захваченном талибами Афганистане продолжают расти.
"За последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас посольство уточняет данные людей, их количество, место нахождения и поддерживает с ними связь", - сказал Николенко.
Представитель МИДа сообщил, что, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, дипломаты вместе с представителями других ведомств разрабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, возможности использования других аэропортов или наземных маршрутов.
Читайте также: США вывели все войска и дипломатов из Афганистана
"Как только появится первая возможность, все наши граждане, которые сообщили о себе украинскому посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях", - заверил он.
В то же время Николенко отметил, что любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и для тех, кто хочет им в этом помочь.
Читайте также: 98 стран подписали заявление о гарантиях эвакуации людей из Афганистана
"Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", - добавил представитель МИДа.
Николенко напомнил, что Украина уже организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли более 650 человек, и отметил, что это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в Афганистане.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.89
- Актуальное
- Важное