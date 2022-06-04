Об этом Маркарова заявила во время беседы с журналистами в Вашингтоне.

"Украина всегда была очень четкой в своих намерениях: мы никогда не нападали на Россию, не собирались нападать, не собираемся и сейчас. Как бы нам ни были отвратительны те преступления, которые россияне совершают на территории Украины, как бы они ни убивали, не мучили, не насиловали наших людей и детей, мы – другие, чем они", - сказала Маркарова.

По ее словам, Украина нуждается в системах залпового огня с дальним радиусом действия.

"Нам нужна большая дистанция не потому, что мы собираемся стрелять по России, а потому, что мы хотим, чтобы наши военные находились как можно дальше от тех орков, и чтобы мы сохранили каждую жизнь", – сказала посол.

Напомним, Джо Байден объявил, что США отправят в Украину передовые ракетные системы . Новое оружие – реактивная система залпового огня Himars или РСЗО: мобильный блок, который может одновременно запускать несколько высокоточных ракет.

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