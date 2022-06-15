Украина продолжает работать над разблокировкой портов, но имеет и "план Б", - замминистра АПК

Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий, пишет Экономическая правда .

В случае невозможности экспорта через порты Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению, чтобы была возможность хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай, который уже через месяц будет активно собираться, отметил замминистра.

По его словам, Украина продолжает работать вместе с ООН по вариантам деблокады морских портов для вывоза украинского агроэкспорта.

"И, понятно, что для этого нужно иметь несколько факторов: это достаточно противокорабельного оружия, и обеспечено гарантированное военное сопровождение. Поэтому продолжается работа в этом направлении. Когда будут конечные согласованные Украиной детали, можем сообщить", - сказал он.

В МинАПК прогнозируют дефицит мощностей для вывоза агроэкспорта в пределах 10-15 млн. тонн. Чтобы справиться с этим, Украина готовит элеваторные банки и рукава, а также другое оборудование для дополнительного хранения зерна.

Напомним, основным портом для экспорта украинского зерна может стать Гданьск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb