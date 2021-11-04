Украина продолжает преследовать Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Несмотря на поражение "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов, Украина осталась на 11-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА
Об этом сообщает SportArena .
После матчей 4-го тура ЛЧ, в которых "Динамо" проиграло в Киеве испанской "Барселоне" - 0:1, а "Шахтер" в Мадриде уступил другому клубу из Испании "Реалу" - 1:2, Украина осталась на 11-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. От России, находящейся на 10 месте, она отстает на 0,682 балла.
Тем временем находящаяся на 12-й позиции Сербия сократила отрыв от клубов нашей ассоциации до 1,875 очков.
Место в топ-10 таблице коэффициентов УЕФА позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24.
- Напомним, 22 октября благодаря победе "Зари" над болгарским ЦСКА в Лиге конференций Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.
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