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Украина продолжает финансировать более 600 больниц на временно оккупированных территориях, - Минздрав

31 августа, 2022 среда
17:10
война с Россией больница

На временно оккупированных с начала полномасштабного вторжения территориях продолжают работать 649 больниц

Об этом в эфире Национального телемарафона заявил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

По словам чиновника, Украина продолжает финансировать каждое медицинское учреждение в оккупации, с которым удалось установить связь. Средства направляются на поддержку работы больниц, в том числе на зарплаты медикам.

"Ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и те, которые касаются линии фронта, получают 1/12 объема годового финансирования. За счет этих средств, в частности, выплачивается заработная плата медикам, работающим в оккупации. Это наша принципиальная позиция - поддерживать каждую больницу , в которой работают наши медики и оказывают медицинскую помощь нашим пациентам, оказавшимся во временной оккупации", - сказал Яременко.

В частности, в июле больницам на неподконтрольных Украине территориях и работающим во фронтовых зонах Национальная служба здоровья перечислила 2,6 млрд грн. За полгода полномасштабного вторжения общая сумма средств, перечисленных таким учреждениям по Программе медицинских гарантий, составила 17 млрд. грн.

Также замминистра напомнил, что сотни тысяч украинцев на временно оккупированных территориях страдают от медицинского терроризма россиян, ведь Россия продолжает блокировать поставки любых лекарств из подконтрольных Украине территорий и временно оккупированы.

  • Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил , что Россия начала блокировать поставки лекарства на временно оккупированные территории.
  • Министр также отметил , что оказание какой-либо медицинской помощи на временно оккупированных территориях не признается коллаборационизмом. Однако под такое решение не подпадает сотрудничество медиков с оккупантами по политическим мотивам.

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