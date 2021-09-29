Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

Об этом сообщает Укринформ .



Согласно сообщению, НКРЭКУ продлила запрет импорта в Украину электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.



Отмечается, что регулятор не получал в период с 26 мая по 23 сентября обращений о необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества.

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