Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

29 сентября, 2021 среда
15:49
Экономика электроэнергиия

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября

Об этом сообщает Укринформ .

Согласно сообщению, НКРЭКУ продлила запрет импорта в Украину электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.

Отмечается, что регулятор не получал в период с 26 мая по 23 сентября обращений о необходимости возобновить импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
НКРЭКУ
Читайте также:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
28 сентября, 2021 вторник
Усик пожаловался на гонорар, который получил за победу над Джошуа
Олександр Усик
28 сентября, 2021 вторник
Этого не было 30 лет: Усик объявил о намерении бороться за звание абсолютного чемпиона мира
COVID-сертификаты
27 сентября, 2021 понедельник
В приложении "Дия" нельзя получить внутренний COVID-сертификат без биометрического паспорта, - Минцифры
Киев
+11
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.48
    Покупка 26.48
    Продажа 26.7
  • EUR
    Покупка 30.82
    Продажа 31.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
29 сентября
16:53
Василий Кобин
Клуб УПЛ уволил главного тренера
16:45
ВАКС
Высший антикорсуд оправдал экс-главу Государственной зерновой корпорации по делу о растрате 88 млн грн: САП подает апелляцию
16:45
Наталья Диденко
Украинцам следует ожидать заморозки и сильный ветер, - синоптик Наталья Диденко
16:23
"В случае полного локдауна": полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду в "Дии"
16:22
Игорь Суркич и Мирча Луческу
Суркис пожаловался, что из-за Луческу не может купить в "Динамо" новых футболистов
16:11
вакцина
Как действуют различные типы вакцин от коронавируса на организм: разъяснение МЗ
16:03
Ярослав Железняк
Железняк: Рада не будет рассматривать на следующей неделе "ресурсный" законопроект во втором чтении
15:55
призывники
Осенью в армию планируют призвать более 13 тыс. человек
15:46
Продавали через чат-бот в мессенджере: в Киеве разоблачили схему подделки COVID-сертификатов и ПЦР-тестов
15:41
В Чернигове поднимут цену на проезд в общественном транспорте до 8 грн
15:39
Дмитрий Разумков
Разумков подписал закон об усовершенствовании доступа пациентов к инновационным препаратам
15:32
Укрзализница
Минэкономики объявило конкурсный отбор в новый наблюдательный совет Укрзализныци
15:29
Обновлено
"Бавария" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
15:24
ОАСК
Суд оштрафовал председателя ОАСК Вовка на 4,5 тыс. грн
15:22
Ляшко прогнозирует более 10 тыс. новых COVID-больных ежедневно
15:14
ЕС
Страны ЕС оценили безвиз с Украиной, заявив о "поводе для беспокойства", - "Радио Свобода"
15:12
дия
Киев и Ивано-Франковская область подключили к "Дии" все центры предоставления админуслуг: что это даст
15:05
Путин
Путин вышел из самоизоляции, - Песков
15:00
Украинец нокаутировал поляка в 1-м раунде в Лас-Вегасе и получил контракт с UFC
14:55
Кабмин
Кабмин предлагает сделать уплату ЕСВ и единого налога ежемесячной вместо ежеквартальной
14:44
Крым – это Украина
Кабмин утвердил план действий по стратегии деоккупации Крыма
14:34
вакцина
Правительство поддержало законопроект по ускорению регистрации лекарственных средств для экстренного применения
14:30
Китай представил спутник для исследования Солнца, его планируют запустить уже в этом году
14:20
Украинский рефери боя Усик - Джошуа рассказал, когда в поединке произошел переломный момент
14:14
Кассету с интервью Леннона и неизданной песней продали на аукционе за $ 58 тыс.
13:55
коронавирус
Правительство выделило еще 205 млн грн на COVID-доплаты для медиков
13:50
Виктор Ляшко
Минздрав инициирует отстранение руководителей и аннулирование лицензий медучреждений за подделку COVID-документов
13:44
COVID-19
В Ивано-Франковске больницы с больными коронавирусом заполнены на 70%, - мэр
13:33
"Динамо" - "Бенфика"
Сметает всех с пути: Маркевич посоветовал "Динамо", как спастись от "Баварии в ЛЧ
13:20
Russia Today
YouTube заблокировал два канала Russia Today на немецком языке из-за фейков о коронавирусе
13:16
Денис Шмигаль
Камбин дополнительно направит почти 400 млн грн на обеспечение больниц кислородом
13:04
Нариман Алиев
Режиссер фильма "Домой" Алиев начал работать над фильмом о депортации крымских татар
12:58
Пытались продать четверть миллиона "долларов": СБУ разоблачила канал сбыта фальшивой валюты
12:55
Украина приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
12:38
СБУ объявила подозрение агенту ФСБ, причастному к убийству украинского спецназовца
12:22
Месси отреагировал на дебютный гол за ПСЖ в Лиге чемпионов
12:15
В Киеве на АЗС пассажир такси убил мужчину, который приставал к работнику
12:12
Минагро анонсировало запуск в Украине электронных земельных аукционов
12:11
В Швеции отменили большинство карантинных ограничений
11:45
пенсия
Накопительные пенсии: в Нацкомиссии по ценным бумагам рассказали, как будут гарантировать защиту вкладов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV