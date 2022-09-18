Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании "Укрэнерго" в телеграме.

Как говорится в сообщении, Украина с 30 июня по 18 сентября экспортировала в Европу электроэнергию на сумму свыше 4,1 млрд. грн.

"В то же время экспорт электроэнергии за первые две недели сентября установил торговый рекорд - $131 млн. Показатель идет сразу после традиционно больших объемов сельхозпродукции", - пишет пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что за последнюю неделю доступный объем пересечений в Словакию и Румынию был продан в полном объеме. С 5 сентября его совокупная величина составляет 300 МВт в дневные и вечерние часы (с максимальным потреблением) и 250 МВт в ночные часы.

В течение последней недели, 12-18 сентября, доступный объем пересечений в Словакию и Румынию был продан в полном объеме. Напомним, что с 5 сентября его совокупная величина составляет 300 МВт в дневные и вечерние часы (с максимальным потреблением) и 250 МВт в ночные часы.

В некоторых случаях количество участников аукционов увеличилось до 12 компаний.

"На смежных спотовых рынках цены продолжают снижаться. На рынке "на сутки вперед" в Румынии средняя цена базовой нагрузки с 12 по 17 сентября составляла около €386,8/МВт∙ч, а в Словакии – €442,6/МВт∙ч , тогда неделей ранее они составляли 412,9 евро и 446,2 евро соответственно", - пишет пресс-служба компании.

Также отмечается, что на украинском рынке "на сутки вперед" цена базовой нагрузки выросла и в большинство дней составила €88-89/МВт∙час.

"На фоне этого средневзвешенная цена доступа к межгосударственному пересечению по сравнению с предыдущей неделей снизилась до 8,1 тыс. грн/МВт∙ч (–12,9%). Самая высокая предельная цена в часе составляла 16 тыс. грн/МВт∙ч в направлении Словакии 13 сентября (в 20 часов).

14 сентября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина после освобождения всей территории предъявит России чек за причиненный ею ущерб.

Глава правления компании Кудрицкий также на брифинге заявил, что Укрэнерго готовит резервные пути питания электроэнергией на случай российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.

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