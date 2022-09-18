Украина продала Евросоюзу электроэнергии более чем на 4 млрд грн
Совокупная стоимость проданного на аукционах Укрэнерго доступа к межгосударственным электросетям с 30 июня по 18 сентября составляет более 4,1 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании "Укрэнерго" в телеграме.
Как говорится в сообщении, Украина с 30 июня по 18 сентября экспортировала в Европу электроэнергию на сумму свыше 4,1 млрд. грн.
"В то же время экспорт электроэнергии за первые две недели сентября установил торговый рекорд - $131 млн. Показатель идет сразу после традиционно больших объемов сельхозпродукции", - пишет пресс-служба Укрэнерго.
Отмечается, что за последнюю неделю доступный объем пересечений в Словакию и Румынию был продан в полном объеме. С 5 сентября его совокупная величина составляет 300 МВт в дневные и вечерние часы (с максимальным потреблением) и 250 МВт в ночные часы.
В течение последней недели, 12-18 сентября, доступный объем пересечений в Словакию и Румынию был продан в полном объеме. Напомним, что с 5 сентября его совокупная величина составляет 300 МВт в дневные и вечерние часы (с максимальным потреблением) и 250 МВт в ночные часы.
В некоторых случаях количество участников аукционов увеличилось до 12 компаний.
"На смежных спотовых рынках цены продолжают снижаться. На рынке "на сутки вперед" в Румынии средняя цена базовой нагрузки с 12 по 17 сентября составляла около €386,8/МВт∙ч, а в Словакии – €442,6/МВт∙ч , тогда неделей ранее они составляли 412,9 евро и 446,2 евро соответственно", - пишет пресс-служба компании.
Также отмечается, что на украинском рынке "на сутки вперед" цена базовой нагрузки выросла и в большинство дней составила €88-89/МВт∙час.
"На фоне этого средневзвешенная цена доступа к межгосударственному пересечению по сравнению с предыдущей неделей снизилась до 8,1 тыс. грн/МВт∙ч (–12,9%). Самая высокая предельная цена в часе составляла 16 тыс. грн/МВт∙ч в направлении Словакии 13 сентября (в 20 часов).
- 14 сентября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина после освобождения всей территории предъявит России чек за причиненный ею ущерб.
- Глава правления компании Кудрицкий также на брифинге заявил, что Укрэнерго готовит резервные пути питания электроэнергией на случай российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.
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