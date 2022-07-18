"Украина продает западное оружие на черном рынке": ЦПИ опроверг новую подборку фейков РФ

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

По данным центра, российские "СМИ" распространяли тезис о том, что Украина должна пойти на переговоры с РФ по завершению конфликта.

Пропагандисты объясняли это так: "В случае затягивания конфликта Украина рискует потерять государственность. РФ готова к переговорам и предлагает вполне приемлемые условия. Тем более что некоторые страны ЕС (Польша, Венгрия) готовятся к аннексии территорий Украины".

Россияне также продвигали тезис о якобы усталости Запада от конфликта.

"Запад вообще устал от войны, от поддержки Украины и санкций против РФ и начинает ослаблять их. В какой-то момент Запад не выдержит противостояния с РФ и прекратит поддерживать Украину", - говорилось в дезинформации.

Еще одной темой, которую продвигали россияне - что якобы Украина продает западное оружие на черном рынке.

Российские "СМИ" говорили об этом: "С начала поставок западного оружия Украине черный рынок начал насыщаться этим оружием, что говорит о ненадежности Украины как партнера. Мероприятие должно комплексно оценить негативные последствия этих поставок".

Вчера, 16 июля, россияне говорили , что якобы украинское командование перебросило ракетную установку HIMARS в Сумы вблизи Курской области РФ, а темпы призыва военнообязанных будут расти.

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