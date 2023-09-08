Украина призывает ввести новые международные санкции против организаторов псевдовыборов на ВОТ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Там отметили, что проведением "выборов" на ВОТ россияне нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности, Устав ООН.

"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях ничтожны. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий. Организуя фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы", -.

В ведомстве призвали мир не признавать легитимность ни одной "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов и какие-либо их решения.

Украина требует привлечь к ответственности и наложить санкции против руководства России, представителей оккупационных администраций и избирательных структур.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 года президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в Госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ назначены на 10 сентября 2023 года.