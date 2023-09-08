Украина призывает ввести новые международные санкции против организаторов псевдовыборов на ВОТ
Украина призывает международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях, которые РФ планирует на 10 сентября
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Там отметили, что проведением "выборов" на ВОТ россияне нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности, Устав ООН.
"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях ничтожны. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий. Организуя фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы", -.
В ведомстве призвали мир не признавать легитимность ни одной "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов и какие-либо их решения.
Украина требует привлечь к ответственности и наложить санкции против руководства России, представителей оккупационных администраций и избирательных структур.
Что известно о "выборах" на ВОТ
30 сентября 2022 года президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ВОТ подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.
2 октября 2022 г. он внес в Госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.
Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.
"Выборы" на ВОТ назначены на 10 сентября 2023 года.
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