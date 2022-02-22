Украина призывает РФ отменить решение о признании "Л/ДНР" и возвратиться за стол переговоров, - Кислица
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил РФ, что "сейчас на улице не февраль 2014, а февраль 2022: другая страна, другая армия"
Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.
"Сегодня все государства-члены ООН подверглись нападению. Нападение со стороны государства, оккупировавшего место постоянного члена в Совете Безопасности 1991 года в обход Устава ООН, государства, как оккупировавшего часть Грузии 2008 года, государства, оккупировавшего части Украины в 2014 году", – сказал Кислица.
По его словам, признание оккупированных частей Донецкой и Луганской областей может рассматриваться как односторонний выход России из Минских соглашений, а также игнорирование ею решений, принятых в рамках Нормандской четверки. Он отметил, что этот шаг подрывает мирные усилия и разрушает существующие форматы переговоров.
Кислица сказал, что решение Москвы "узаконивает" присутствие военных на территории, оккупированной с 2014 года.
"Государство, которое восемь лет ведет войну, не способно поддерживать мир, как он утверждает", - подчеркнул он.
Постпред напомнил, что Украина обратилась к странам, подписавшим в 1994 году Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия, безотлагательно собраться для консультаций. Украина также настаивает на полноценной работе Специально мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокации и большей эскалации. Надеется на проведение саммита в Норманском формате.
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По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы урегулировать проблемы, касающиеся востока Украины, на основе Минских соглашений, о которых заявляла сама Россия.
Также Украина требует отменить решение России о признании "Л/ДНР" и вернуться за стол переговоров, осуждает развертывание новых оккупационных войск на территории Украины и требует их немедленного вывода.
Постперд отметил, что Кремль "слово в слово" повторил свое решение о признании "независимости" территорий Грузии в 2008 году.
"Никакого творчества. Копировальный аппарат хорошо работает. Кто из членов ООН станет следующим? Это открытый вопрос", - добавил он.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. В указах о признании "Л/ДНР" Путин официально поручил отправить в ОРДЛО российские войска.
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