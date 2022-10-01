Украина призывает РФ немедленно освободить гендиректора ЗАЭС, - МИД
Противоправное задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова является очередным проявлением государственного терроризма и Россия должна немедленно его освободить
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
"МИД Украины решительно осуждает противоправное задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова. Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить генерального директора ЗАЭС", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, МИД также призывает международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и Группу семи, принять решительные меры с целью освобождения Мурашова.
"В очередной раз подчеркиваем необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества с целью обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности", - подчеркнули украинские дипломаты.
- 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .
- 26 сентября МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
- 30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.
- 1 октября стало известно, что российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное