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Украина призывает РФ немедленно освободить гендиректора ЗАЭС, - МИД

1 октября, 2022 суббота
14:52
война с Россией

Противоправное задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова является очередным проявлением государственного терроризма и Россия должна немедленно его освободить

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"МИД Украины решительно осуждает противоправное задержание российскими оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова. Это преступление является очередным проявлением государственного терроризма со стороны России и грубым нарушением международного права. Россия должна немедленно освободить генерального директора ЗАЭС", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, МИД также призывает международное сообщество, в частности ООН, МАГАТЭ и Группу семи, принять решительные меры с целью освобождения Мурашова.

"В очередной раз подчеркиваем необходимость максимальной мобилизации усилий мирового сообщества с целью обеспечения демилитаризации и деоккупации ЗАЭС и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз в сфере ядерной безопасности", - подчеркнули украинские дипломаты.

  • 15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .
  • 26 сентября МАГАТЭ начало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.
  • 30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.
  • 1 октября стало известно, что российские оккупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно.

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оккупированные территории
Запорожская АЕС
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