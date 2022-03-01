Украина призывает партнеров осудить пиратскую деятельность РФ в Черном море
МИД Украины заявил, что вооруженная агрессия России против нашего государства с моря сопровождается пиратской деятельностью ее флота
Украина призывает государства-партнера осудить пиратскую деятельность военно-морского флота РФ в Черном море и должным образом реагировать, чтобы прекратить морской разбой России. Об этом говорится в заявлении МИД .
Министерство иностранных дел Украины заявило, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины по морскому направлению сопровождается пиратской деятельностью военно-морского флота России в территориальных водах и исключительной морской экономической зоне Украины. Пиратскими актами ВМФ РФ захвачены поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина", судно "Принцесса Николь".
В связи с продолжающимися актами пиратства ВМФ РФ и его разбойными действиями в отношении гражданских судов Украина призвала всех национальных и иностранных мореплавателей и судовладельцев соблюдать предельную безопасность в Черном и Азовском морях.
- Турция закрыла проход в Черное море для военных кораблей РФ.
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