Украина призывает партнеров осудить пиратскую деятельность РФ в Черном море

Украина призывает государства-партнера осудить пиратскую деятельность военно-морского флота РФ в Черном море и должным образом реагировать, чтобы прекратить морской разбой России. Об этом говорится в заявлении МИД .



Министерство иностранных дел Украины заявило, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины по морскому направлению сопровождается пиратской деятельностью военно-морского флота России в территориальных водах и исключительной морской экономической зоне Украины. Пиратскими актами ВМФ РФ захвачены поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина", судно "Принцесса Николь".

В связи с продолжающимися актами пиратства ВМФ РФ и его разбойными действиями в отношении гражданских судов Украина призвала всех национальных и иностранных мореплавателей и судовладельцев соблюдать предельную безопасность в Черном и Азовском морях.

Турция закрыла проход в Черное море для военных кораблей РФ.