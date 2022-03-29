Украина призывает Непал запретить российским альпинистам посещать Гималаи

Об этом сообщает BBC.



По предварительной информации, этой весной девять россиян получили разрешение на восхождение на вершины Непала, несмотря на призывы украинских дипломатов и альпинистов установить запрет на это из-за развязывания Путиным войны в Украине.



В дипломатической ноте посольства Украины в Дели правительству Непала говорится, что многочисленные международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях по всему миру.



"Учитывая вышеизложенное, уважаемую непальскую сторону просят запретить восхождение российским альпинистским командам до конца [путинского] вторжения в Украину", – говорится в письме.



Несмотря на это, чиновники в Непале говорят, что не собираются переставать выдавать разрешения всем, кто соблюдает правительственные правила и положения.



"Пока в нашей политике не произошло никаких изменений. Мы верим, что наши горы являются всемирным достоянием, и гражданам любой страны, желающим их посетить для достижения мира, следует это разрешить – если они делают это в рамках наших юридических положений", - сказал BBC генеральный директор департамента туризма Непала Таранат Адхикари.



Посольство Украины в Дели утверждает, что обратилось с запросом в посольство Непала в столице Индии 21 марта, но представители непальского посольства сообщили, что не получали никакого сообщения на этот счет.



На весенний альпинистский сезон, обычно продолжающийся до конца мая, один русский альпинист получил разрешение на восхождение на Аннапурну I (8091 м), а восемь других получили разрешения на вершины ниже 6500 м.



"Мы продолжили нашу обычную политику. Более того, правительство ничего не сказало по этому поводу, поэтому мы не приняли никакого нового решения", – говорит президент Непальской альпинистской ассоциации (NMA) Санта Бир Лама.



Несмотря на призывы запретить выдавать россиянам разрешения на восхождение, чиновники из Ассоциации операторов экспедиций Непала настаивают, что они нейтральны, когда имеют дело с альпинистами.



"Мы профессиональные операторы, и мы обслуживаем наших клиентов независимо от их национальности", – говорит президент ассоциации Дамбар Параджули.



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