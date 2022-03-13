Украина призывает Европу ужесточить транспортные санкции против России

Об этом он сообщил в Telegram-канале.



"Вчера принял участие в многосторонней онлайн-встрече министров Польши, Австрии, Чехии, Франции Германии и Украины, а также комиссара ЕС по транспорту. Спасибо министру инфраструктуры Польши Анджею Адамчику за организацию этого события. На некоторое время к нам также присоединился Президент Украины Владимир Зеленский", – написал он.

Одной из основных тем встречи явилось обсуждение новых транспортных санкций против РФ. Министр отметил важность перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта к дорожной системе ЕС. Он добавил, что Украина ожидает отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российского миллиардера Виктора Вексельберга, троих членов семьи пресс-секретаря президента Владимира Путина и законодателей.

Украинское правительство продолжает сотрудничество с европейскими партнерами, чтобы обеспечить прогресс в присоединении Украины к ЕС и введении дальнейших санкций против РФ.

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