Украина призывает Европу ужесточить транспортные санкции против России
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел онлайн-встречу с министрами стран Европы, где обсудил новые санкции против России, восстановление Украины и вопросы логистики гуманитарных грузов
Об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Вчера принял участие в многосторонней онлайн-встрече министров Польши, Австрии, Чехии, Франции Германии и Украины, а также комиссара ЕС по транспорту. Спасибо министру инфраструктуры Польши Анджею Адамчику за организацию этого события. На некоторое время к нам также присоединился Президент Украины Владимир Зеленский", – написал он.
Одной из основных тем встречи явилось обсуждение новых транспортных санкций против РФ. Министр отметил важность перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта к дорожной системе ЕС. Он добавил, что Украина ожидает отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников.
- Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российского миллиардера Виктора Вексельберга, троих членов семьи пресс-секретаря президента Владимира Путина и законодателей.
- Украинское правительство продолжает сотрудничество с европейскими партнерами, чтобы обеспечить прогресс в присоединении Украины к ЕС и введении дальнейших санкций против РФ.
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