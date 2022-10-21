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Украина призывает другие страны использовать свое влияние на Иран, чтобы остановить поставки дронов РФ

21 октября, 2022 пятница
17:49
война с Россией

Украина прилагает максимум усилий, чтобы остановить поставки России дронов-камикадзе из Ирана и благодарна польскому президенту Анджею Дуде за коммуникацию с иранской стороной по этому вопросу

Об этом в комментарии агентству PAP заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Украина принимает максимальные меры, чтобы остановить поставки России дронов и ракет из Ирана. Работа ведется на политическом и других направлениях" - сказал он.

В частности, во время разговора президента Зеленского с президентом Дудой раздался призыв к польской стороне воспользоваться имеющимися у Варшавы возможностями влияния на Тегеран.

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"Мы благодарны главе польского государства за помощь в коммуникации с иранской стороной. Украинская сторона также обратилась и к другим странам, чтобы они использовали свои возможности влияния на Иран" - заявил Николенко.

По его словам, усилия по прекращению поставок иранского оружия никоим образом не подвергают жесткой позиции международного сообщества по подавлению прав человека в Иране.

"Напротив, активное давление будет заставлять Тегеран уважать права человека и международное право", - пояснил спикер.

  • 11 октября украинская разведка сообщила, что Россия заказала у Ирана более 2 тыс. беспилотников Shahed-136.
  • 20 октября ЕС ввел новый пакет санкций против Ирана за поставку оружия РФ.
  • 21 октября Иран призвал своих граждан покинуть Украину и не ездить туда, если поездка была запланирована.

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