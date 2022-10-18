Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона, передает Еспресо.

"Пользоваться русскими нарративами о том, что они о великой русской культуре, мы считаем преступлением тоже. Потому что русские собственно, используют этот нарратив крупной так называемой русской культуры как оружие, не хуже, а порой, к сожалению, еще эффективнее их ракет", – заметил он.

Планы оккупационного правительства эвакуировать крымские музеи – очередное военное преступление РФ, говорит Ткаченко. Именно поэтому Минкульт уже обратился в ЮНЕСКО с призывом зафиксировать эти попытки.

"Мы знаем, что за время оккупации Крыма были совершены противоправные действия и по поводу объектов ЮНЕСКО в Бахчисарае, Херсонесе, и все это, соответственно, должно лечь на репарации россиян", - добавил министр.

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