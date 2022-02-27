Украина призвала ВОЗ не сотрудничать с Россией, - Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) прекратить сотрудничество с Россией
Об этом он сказал в обращении.
"Я призываю ВОЗ использовать все свои рычаги и прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с врагами человечества – РФ", – сказал Ляшко.
Он также призвал гуманитарные организации ООН вывезти свои региональные представительства из Москвы.
Ляшко добавил, что страна не может одновременно вести кровавую войну и оказывать влияние на политику в гуманитарной сфере.
"Российские кафиры обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, Детские дома и мирное население. У нас ежедневно гибнут медицинские работники от действий террористов", - добавил глава Минздрава.
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