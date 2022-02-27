Украина призвала ВОЗ не сотрудничать с Россией, - Ляшко

Об этом он сказал в обращении.

"Я призываю ВОЗ использовать все свои рычаги и прекратить любое сотрудничество и обмен информацией с врагами человечества – РФ", – сказал Ляшко.

Он также призвал гуманитарные организации ООН вывезти свои региональные представительства из Москвы.



Ляшко добавил, что страна не может одновременно вести кровавую войну и оказывать влияние на политику в гуманитарной сфере.

"Российские кафиры обстреливают больницы, машины экстренной медицинской помощи, Детские дома и мирное население. У нас ежедневно гибнут медицинские работники от действий террористов", - добавил глава Минздрава.