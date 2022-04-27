Украина призвала Венгрию не ввязывать войну в контекст дискуссии Будапешта с ЕС о верховенстве права
Министерство иностранных дел Украины осуждает высказывания Венгрии о том, чтобы венгры "не платили цену за войну" РФ против Украины
Об этом написал в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы", - подчеркнул Николенко.
"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, а работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", - заявил спикер.
Ранее государственный секретарь по международным коммуникациям и отношениям офиса премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в микроблоге Twitter рассказал об ответе венгерского правительства на письмо Европейской комиссии по вопросам функционирования верховенства права. "Венгерские избиратели 3 апреля четко высказались. Мы должны держать Венгрию подальше от войны, позаботиться о том, чтобы венгерские семьи не платили цену за войну и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды", - заявил Ковач.
Таким образом, Будапешт отреагировал на запуск Еврокомиссией дисциплинарной процедуры против Венгрии, что может привести к потере финансирования из бюджета ЕС.
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