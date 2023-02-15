Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Украины.

"Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия, и эта негативная тенденция набирает обороты. В связи с затягиванием инспекций со стороны России в Босфоре сейчас образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там более месяца. Продовольственная безопасность стран, зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, оказалась под угрозой. Прежде всего, из-за действий России продовольствие недополучают страны Глобального Юга, в частности, Африки и Азии", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что, блокируя работу "зернового коридора", у России в то же время есть возможность беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. Объем перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году превысил показатели 2021 года, отметили в ведомстве. При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят.

"Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Учитывая это, Украина призвала "ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы требовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе "зернового коридора" Черным морем".