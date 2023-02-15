Украина призвала Турцию и ООН содействовать разблокированию "зернового коридора"
Из-за затягивания Россией инспекций судов, которые должны вывозить украинское зерно в рамках "зернового соглашения", за последние 3 месяца мир недополучил 10 млн тонн продовольствия
Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Украины.
"Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия, и эта негативная тенденция набирает обороты. В связи с затягиванием инспекций со стороны России в Босфоре сейчас образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там более месяца. Продовольственная безопасность стран, зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, оказалась под угрозой. Прежде всего, из-за действий России продовольствие недополучают страны Глобального Юга, в частности, Африки и Азии", - отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что, блокируя работу "зернового коридора", у России в то же время есть возможность беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. Объем перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году превысил показатели 2021 года, отметили в ведомстве. При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят.
"Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов военного назначения для продолжения войны против Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Учитывая это, Украина призвала "ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы требовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе "зернового коридора" Черным морем".
- Ранее сообщалось, что количество нового флота под загрузку в рамках "зерновой инициативы" снизилось, потому что РФ саботирует проведение инспекций . По состоянию на 13 февраля в очереди на проверку стояло 145 судов.
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