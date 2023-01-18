Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в эфире Еспресо.

"Результаты встречи с российским омбудсменом. Первое: российская сторона впервые приехала с ответами на конкретные мои вопросы. Из пропавших без вести (мы полагали с большей вероятностью, что они погибли) 300 человек - 23 человека из списка российская сторона нашла и подтвердила, что они живы и находятся в плену", - отметил он.

Лубинец добавил, что впервые была рассмотрена процедура репатриации раненых военнопленных на основании Женевской конвенции.

"Сейчас согласно конвенции происходят обмены военнопленными. Отдельно там прописаны раненые, особенно тяжелораненые. В этом случае проводится процедура репатриации - возвращение тяжелораненых военнопленных. Это не обмен, здесь не имеет значения количество, а только критерии тяжелораненого. Впервые российская сторона согласилась рассмотреть эту процедуру", - подчеркнул омбудсмен.

Он добавил, что стороны обменялись списками тяжелораненых.

"Следующее - впервые мы подробно обсудили вопросы гражданских. Цифра только официально обратившихся ко мне родственники гражданских, которых удерживала РФ, составляет около 20 тыс. Даже россияне удивились этой цифре. Мы передали первый список. Выдвинули предложение, чтобы российская сторона рассмотрела. Это люди, которым более 70 лет и тяжело больные от 65 лет. Это почти 2 тыс. человек. Это только 10% и я не знаю, какой будет результат, но РФ, по крайней мере, согласилась его принять", - подытожил Лубинец.