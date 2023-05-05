Украина призвала Польшу разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск"

Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктура Украины.

Польские перевозчики требуют вернуть разрешения на международные грузовые перевозки для украинских перевозчиков, которые едут в Польшу, а также хотят, чтобы к украинцам применяли экологическую норму EURO4, используемую польскими перевозчиками в Украине.

Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" обеспечивает примерно 40% грузопотока в Польшу, а его блокировка влечет за собой критическую для экспорта ситуацию.

"Считаем сегодняшнюю забастовку искусственной и противоречащей общим европейским стремлениям и ценностям. Призываем наших коллег, польских чиновников провести соответствующие меры для решения имеющейся проблемы и разъяснить протестующим пути преодоления недоразумений", - отмечает министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубра.