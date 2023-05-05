Украина призвала Польшу разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск"
Министерство инфраструктуры Украины призвало правительство Польши разблокировать пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск", работу которого приостановили 4 мая из-за забастовки польских перевозчиков
Об этом сообщает в Facebook Мининфраструктура Украины.
Польские перевозчики требуют вернуть разрешения на международные грузовые перевозки для украинских перевозчиков, которые едут в Польшу, а также хотят, чтобы к украинцам применяли экологическую норму EURO4, используемую польскими перевозчиками в Украине.
Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" обеспечивает примерно 40% грузопотока в Польшу, а его блокировка влечет за собой критическую для экспорта ситуацию.
"Считаем сегодняшнюю забастовку искусственной и противоречащей общим европейским стремлениям и ценностям. Призываем наших коллег, польских чиновников провести соответствующие меры для решения имеющейся проблемы и разъяснить протестующим пути преодоления недоразумений", - отмечает министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубра.
- 4 мая польские перевозчики заблокировали трассу в пункт пропуска Дорогуск на границе с Украиной и обещали пропускать только один автомобиль в час.
- На выезд из Польши (въезд в Украину) пропускают только транспорт, перевозящий гуманитарную помощь, опасные грузы и животных.
- Утром 5 мая перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.
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