Украина призвала ПАСЕ признать РФ страной, совершающей культурный геноцид
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал ПАСЕ признать культурный геноцид со стороны России и способствовать возвращению культурных ценностей в Украину
Об этом он написал в телеграме.
Так, на сессии Комитета культуры, науки, образования и медиа ПАСЕ Ткаченко призвал организацию признать Российскую Федерацию страной, совершающей культурный геноцид, арестовать активы филиалов Россотрудничества, которые занимаются распространением кремлевских нарративов, и способствовать возвращению похищенных культурніх ценностей в Украину.
Подтверждением культурного геноцида являются многочисленные доказательства о преступлениях, собранные украинскими и международными партнерами в течение 2014-2023 годов.
"Цивилизованный мир не должен закрывать глаза на уничтожение культурного наследия Украины, в частности, материального и нематериального. Ведь эта борьба за общую историю, общую культуру, общее наследие", - подчеркнул Ткаченко.
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