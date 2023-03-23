Украина призвала ПАСЕ признать РФ страной, совершающей культурный геноцид

Об этом он написал в телеграме.

Так, на сессии Комитета культуры, науки, образования и медиа ПАСЕ Ткаченко призвал организацию признать Российскую Федерацию страной, совершающей культурный геноцид, арестовать активы филиалов Россотрудничества, которые занимаются распространением кремлевских нарративов, и способствовать возвращению похищенных культурніх ценностей в Украину.



Подтверждением культурного геноцида являются многочисленные доказательства о преступлениях, собранные украинскими и международными партнерами в течение 2014-2023 годов.



"Цивилизованный мир не должен закрывать глаза на уничтожение культурного наследия Украины, в частности, материального и нематериального. Ведь эта борьба за общую историю, общую культуру, общее наследие", - подчеркнул Ткаченко.