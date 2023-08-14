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Украина призвала ООН отреагировать на террор России в Черном море

14 августа, 2023 понедельник
05:36
Экономика

Украина призвала Международную морскую организацию – специализированное учреждение ООН – отреагировать на действия россиян в Черном море после того, как они якобы атаковали гражданское сухогруз "Сукра Окан"

С таким заявлением выступил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Министр отметил, что Украина призвала ООН и партнеров "жестко" отреагировать на действия России и "приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры против РФ как страны-члена Международной морской организации".

"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", - отметил Кубраков.

При этом он заявил, что Украина пока официально не подтвердила и не опровергла информацию о том, что российские военные открыли огонь по гражданскому сухогрузу "Сукра Окан". Однако, по его словам, действия России "являются вопиющим пренебрежением к правам причерноморских государств на свободное судоходство и правам иностранных судов на мирный проход через территориальные воды прибрежных стран".

Россия остановила иностранное судно в Черном море

13 августа минобороны РФ заявило, что в юго-западной части Черного моря военные Черноморского флота России вели "предупредительный огонь", чтобы остановить и проверить сухогруз "Сукру Окан". Под флагом Палау он направлялся в украинский порт Измаил.

В Офисе президента Украины считают такие действия "актом пиратства и преступлением" и что это требует четкой юридической фиксации.

В Силах обороны юга заметили, что никто из официальных источников инцидент до сих пор не подтвердил, а заявление РФ может являться проявлением гибридной войны.

Кроме этого, по информации объективного контроля, предоставленного для InformNapalm моряками одного из судов, наблюдавших за этим событием с расстояния, МО РФ соврало об успешном осмотре судна. На борту "Сукра Окан" находился турецкий экипаж, который "положил болт" на угрозы и не подчинился. Так что рашисты соврали об "успешном осмотре" судна.

Украина
Россия
ООН
російська армія
Война с Россией
Чорное море
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