С таким заявлением выступил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Министр отметил, что Украина призвала ООН и партнеров "жестко" отреагировать на действия России и "приложить все усилия для прекращения террора в Черном море и принять меры против РФ как страны-члена Международной морской организации".

"Во избежание провокаций рекомендуем капитанам судов, следующих в/из украинских морских портов, проплывать как можно ближе к побережью северо-западной части Черного моря через территориальные воды Турции, Румынии и Болгарии", - отметил Кубраков.

При этом он заявил, что Украина пока официально не подтвердила и не опровергла информацию о том, что российские военные открыли огонь по гражданскому сухогрузу "Сукра Окан". Однако, по его словам, действия России "являются вопиющим пренебрежением к правам причерноморских государств на свободное судоходство и правам иностранных судов на мирный проход через территориальные воды прибрежных стран".

Россия остановила иностранное судно в Черном море

13 августа минобороны РФ заявило, что в юго-западной части Черного моря военные Черноморского флота России вели "предупредительный огонь", чтобы остановить и проверить сухогруз "Сукру Окан". Под флагом Палау он направлялся в украинский порт Измаил.

В Офисе президента Украины считают такие действия "актом пиратства и преступлением" и что это требует четкой юридической фиксации.

В Силах обороны юга заметили, что никто из официальных источников инцидент до сих пор не подтвердил, а заявление РФ может являться проявлением гибридной войны.

Кроме этого, по информации объективного контроля, предоставленного для InformNapalm моряками одного из судов, наблюдавших за этим событием с расстояния, МО РФ соврало об успешном осмотре судна. На борту "Сукра Окан" находился турецкий экипаж, который "положил болт" на угрозы и не подчинился. Так что рашисты соврали об "успешном осмотре" судна.