Украина призвала ОБСЕ оценить легитимность выборов в Госдуму РФ с разрешением голосовать жителям ОРДЛО
Украина призывает ОБСЕ отреагировать на намерения России привлечь жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.
"Нежелание России выполнять Минские договоренности и договоренности, достигнутые в формате "Нормандской четверки", очень очевидны, например, в ее политике незаконной массовой выдачи российских паспортов гражданам Украины, так называемой "паспортизации". Мы уже информировали Постоянный совет, что эти действия направлены, среди прочего, на увеличение электоральной поддержки правящей в России партии на парламентских выборах в сентябре 2021 года", - заявил Цымбалюк.
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Он добавил, что 20 июля, центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разрешить владельцам таких паспортов проголосовать на выборах депутатов Госдумы.
"Мы призываем государства-участники ОБСЕ дать оценку последствий такого решения для легитимности парламентских выборов в России в целом. Это чрезвычайно серьезное нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей. Мы ожидаем четкой реакции от Председательства на это вопиющее нарушение основных принципов ОБСЕ", - подчеркнул глава миссии Украина в ОБСЕ.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала 630 тыс. своих паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
- Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия раздала в ОРДЛО около 470 тыс. паспортов .
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