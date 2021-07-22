Украина призвала ОБСЕ оценить легитимность выборов в Госдуму РФ с разрешением голосовать жителям ОРДЛО

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

"Нежелание России выполнять Минские договоренности и договоренности, достигнутые в формате "Нормандской четверки", очень очевидны, например, в ее политике незаконной массовой выдачи российских паспортов гражданам Украины, так называемой "паспортизации". Мы уже информировали Постоянный совет, что эти действия направлены, среди прочего, на увеличение электоральной поддержки правящей в России партии на парламентских выборах в сентябре 2021 года", - заявил Цымбалюк.



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Он добавил, что 20 июля, центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разрешить владельцам таких паспортов проголосовать на выборах депутатов Госдумы.

"Мы призываем государства-участники ОБСЕ дать оценку последствий такого решения для легитимности парламентских выборов в России в целом. Это чрезвычайно серьезное нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей. Мы ожидаем четкой реакции от Председательства на это вопиющее нарушение основных принципов ОБСЕ", - подчеркнул глава миссии Украина в ОБСЕ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия выдала 630 тыс. своих паспортов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия раздала в ОРДЛО около 470 тыс. паспортов .